Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG24VQER

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG24VQER, которая основана на 23,6-дюймовой изогнутой матрице VA с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 180 Гц, радиусом кривизны 1500R, контрастностью 3000:1, временем отклика 1 мс (MPRT), 90-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, глубиной цвета, поддержкой технологий ASUS Extreme Low Motion Blur и FreeSync, сертификацией TÜV Rheinland, антибликовым покрытием, портами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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