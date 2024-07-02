Представлен 180-Гц монитор Gigabyte G34WQCP

Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gigabyte G34WQCP, которая основана на 34-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 4000:1, временем отклика 1 мс (MPRT), максимальной яркостью 350 нит, 90% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 120% sRGB, сертификацией VESA Display HDR400, двумя 2-Вт динамиками, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.2, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона и высоту, а также настенным креплением VESA. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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