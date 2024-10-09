Представлен 180-Гц монитор Gigabyte GS27QCA

Компания Gigabyte представила игровой монитор GS27QCA, который основан на 27-дюймовой изогнутой VA-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 180 Гц, максимальной яркостью 250 нит, контрастностью 5000:1, временем отклика 1 мс (MPRT), 122-процентным покрытием цветовой палитры sRGB, отображением 16,7 миллиона цветов, углами обзора по вертикали и горизонтали 178 градусов, технологиями Flicker Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, а также подставкой с регулировкой угла наклона. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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