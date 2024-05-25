Представлен 180-Гц монитор HKC G27H1

Компания HKC пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью HKC G27H1, которая появится в продаже на родном для производителя китайском рынке 31 мая по цене в 122 доллара. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD) и кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 1000:1, временем отклика 1 мс, максимальной яркостью 400 нит, 93% покрытием цветового пространства DCI-P3 и 122% охватом палитры sRGB, подставкой с регулировкой высоты, горизонтали и угла наклона, настенным креплением VESA 75:75 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DP1.4, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

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