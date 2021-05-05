Представлен 180-Гц монитор LG 27GP850

Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 27GP850, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровой частотой до 180 Гц, временем отклика GtG 1 мс, поддержкой адаптивной синхронизации для более плавного геймплея, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, технологией Black Stabilizer для лучшего отображения темных участков, Dynamic Action Sync для меньшей входной задержки, двумя разъемами HDMI, одним интерфейсом DisplayPort, концентратором USB, 3,5-мм разъемом и регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретную ориентацию. Монитор появится в продаже по цене в 500 долларов.