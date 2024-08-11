Представлен 180-Гц монитор Lenovo Legion R27qc-30

Компания Lenovo пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Legion R27qc-30, которая основана на 27-дюймовой VA-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется радиусом кривизны 1500R, кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 1000:1, временем отклика 0,5 мс (MPRT), 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, поддержкой AMD FreeSync, двумя интерфейсами HDMI и двумя DisplayPort, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с функцией регулировки угла наклона, высоты и поворота, а также креплением VESA (100:100 мм). На домашнем для производителя китайском рынке монитор оценен в 195 долларов.