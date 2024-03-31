Представлен 180-Гц монитор Thunderobot Black Warrior ZQ27F180

Компания Thunderobot пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Black Warrior ZQ27F180, которая оценена на домашнем для производителя китайском рынке в 140 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой матрицей IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 180 Гц, статической контрастностью 1200:1, временем отклика всего 1 мс, яркостью 450 нит, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, интерфейсами HDMI и DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, а также подставкой с возможностью регулировки высоты и поворота. Когда монитор появится в международной продаже, пока не сообщается.

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