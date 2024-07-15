Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Gaming Monitor G24i

Компания Xiaomi представила игровой монитор Gaming Monitor G24i, который основан на 23,8-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (Full HD), кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 1000:1, временем отклика от серого к серому 1 мс, максимальной яркостью 250 нит, точностью цветопередачи ΔE<2, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией TÜV Comfortable Low Blue Light, поддержкой HDR и FreeSync, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью наклона и настенным креплением VESA. Цена монитора пока не объявлена.

Представлен 480-Гц монитор LG UltraGear OLED 32GS95UX-B…
Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear OLED 32GS95UX-B, главной особенн…
Представлен 180-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG24VQER…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью TUF Gaming VG24VQER, которая основана на 23…
Представлены моноблоки Acer Aspire C24 и C27 …
Компания Acer пополнила ассортимент моноблочных ПК моделями Aspire C24 и Aspire C27, которые оценены от 9…
Портативный монитор ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD получил …
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов необычной моделью ZenScreen Duo OLED MQ149CD, к…
Представлен 180-Гц монитор HKC G27H1…
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделью HKC G27H1, которая появится в п…
Представлен 250-Гц монитор MSI MAG 255XFV …
Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 255XFV, которая основана на 24,5-дюйм…
Представлен 180-Гц монитор Gigabyte G34WQCP…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Gigabyte G34WQCP, которая основана н…
180-Гц монитор AOC AGON GAMING 24G4XE оценен в 180 евро …
Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью AGON GAMING 24G4XE, которая появится в пр…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor