Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Gaming Monitor G24i

Компания Xiaomi представила игровой монитор Gaming Monitor G24i, который основан на 23,8-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (Full HD), кадровой частотой 180 Гц, контрастностью 1000:1, временем отклика от серого к серому 1 мс, максимальной яркостью 250 нит, точностью цветопередачи ΔE<2, 99-процентным покрытием цветового пространства sRGB, сертификацией TÜV Comfortable Low Blue Light, поддержкой HDR и FreeSync, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью наклона и настенным креплением VESA. Цена монитора пока не объявлена.