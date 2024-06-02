Представлен 180-Гц монитор Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i

Компания Xiaomi представила на международный рынок модель Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется подсветкой Mini LED с 1152 участками локального затемнения, кадровой частотой 180 Гц, временем отклика 1 мс, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB, точностью цветопередачи Delta E < 2, пиковой яркостью 1000 нит, контрастностью 1000:1, подставкой с возможностью регулировки подъёма, наклона, горизонтального вращения и поворота, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, а также RGB-подсветкой на тыльной панели. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.