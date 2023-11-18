Представлен 180-гц игровой монитор MSI G2712F

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MSI G2712F, цена и дата начала продаж которой пока не раскрываются. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей Ultra Rapid IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD), кадровой частотой 180 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, 76% охватом цветового пространства DCI-P3, 96% sRGB и 80% Adobe RGB, пиковой яркостью 300 нит, поддержкой технологии Adaptive Sync, разъемами HDMI 2.0b и DisplayPort 1.2a для подключения к компьютеру или консоли, 3,5-мм гнездом наушников, подставкой с функцией наклона и креплением VESA (100:100 мм).