Представлен 22-дюймовый планшет Archos Play Tab

2019-03-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Archos Play Tab ; [23]
Компания Archos представила необычный планшет Play Tab, диагональ которого составляет 21,5 дюйма. По словам производителя, новинка подойдет для игр в компании друзей, как условная замена обычным настольным играм. Планшет характеризуется разрешением Full HD, предустановленной операционной системой Android Pie, неназванным восьмиядерным процессором, 3 ГБ оперативной 32 ГБ флэш-памяти, защитным стеклом толщиной 6 мм, а также аккумулятором на 5000 мАч. Новинка появится в продаже осенью по цене 250 евро.


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