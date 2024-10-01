Представлен 240-Гц монитор AOC CU34G4Z

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью CU34G4Z, которая получила 34-дюймовую матрицу VA с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц радиусом кривизны 1500R, временем отклика 0,3 мс (MPRT), 99% покрытием цветовых пространств sRGB и DCI-P3, поддержкой технологии AMD FreeSync, пиковой яркостью 400 нит, сертификацией VESA DisplayHDR 400, портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с регулировкой высоты, угла вращения и наклона. Цена монитора пока не объявлена.