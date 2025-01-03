Представлен 240-Гц монитор ASUS ROG Swift OLED PG27UDCM

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Swift OLED PG27UDCM, которая получила 26,5-дюймовую панель OLED с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется частотой обновления 240 Гц, 99-покрытием цветового пространства DCI-P3, временем отклика 0,03 мс, сертификатом DisplayHDR True Black 400, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, фирменными игровыми функциями ASUS, интерфейсом DisplayPort 2.1 (80 Гбит/с), одним портом USB Type-C (режим DP-Alt и 90-Вт зарядкой) и двумя HDMI 2.1, USB-концентратором на три разъемами USB 3.2 Gen 1, 3,5-мм гнездом для наушников, фирменной подсветкой Aura Sync и подставкой с возможностью регулировки высоты, угла наклона, поворота и вращения. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.