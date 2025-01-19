Представлен 240-Гц монитор LG UltraGear OLED 34GX90SA

Компания LG объявила о выпуске монитора UltraGear OLED 34GX90SA, который основан на изогнутой 34-дюймовой OLED-матрице с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кривизной 800R, покрытием 98,5% цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400, поддержкой AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-Sync, функциями Smart TV посредством платформы webOS, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4, разъемом USB-C с функцией Power Delivery мощностью 65 Вт и USB-хабом с двумя интерфейсами USB-A. Цена и дата начала продаж пока не раскрываются.

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