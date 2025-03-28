Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 271QP QD-OLED X24

Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 271QP QD-OLED X24, которая получила 26,5-дюймовую плоскую QD-OLED матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат WQHD). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика всего 0,03 мс (GTG), пиковой яркостью HDR 1000 нит, типичной яркостью 450 нит (режим True Black 400) и 250 нит в SDR, 98% покрытием цветовой палитры Adobe RGB, 99% охватом DCI-P3 и 138% sRGB, антибликовым покрытием, поддержкой Adaptive-Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4a (HBR3), подставкой с регулировкой угла наклона, поворота и высоты, настенным креплением VESA 100:100 мм и замком Kensington. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.