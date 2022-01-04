Представлен 240-Гц монитор MSI Optix MAG274QRX

Компания MSI представила игровой монитор Optix MAG274QRX, который получил 27-дюймовую Rapid IPS-панель с разрешением 2560:1440 точек (WQHD). Новинка также характеризуется временем отклика GTG 1 мс, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 400 нит, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 97% охватом цветовой палитры Adobe RGB, 92% охватом DCI-P3 и 126% – sRGB, одним разъемом Display Port 1.4a и двумя HDMI 2.0, интерфейсом USB Type C (DP alt.) с функцией подачи 15 Вт энергии, концентратором USB 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, режимом Night Vision для лучшего отображения темных участков и KVM-переключателем для работы с одним комплектом клавиатуры и мыши на двух разных ПК. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы MSI Optix MAG274QRX
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