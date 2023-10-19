Представлен 240-Гц монитор Philips 27M2N5510P

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 27M2N5510P, которая получила Fast IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K). Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 240 Гц, контрастностью 1000:1, максимальной яркостью 400 кд/м², 100% охватом цветовой палитры sRGB и 95,6% DCI-P3, сертификацией HDR400, точностью цветопередачи ΔE<2, временем отклика 1 мс (GTG), поддержкой AMD Adaptive Sync, двумя разъемами HDMI 2.0, одним интерфейсом DP1.4, 3,5-мм гнездом для наушников, подставкой с возможностью регулировки высоты, вращения и угла наклона. Монитор станет доступен для предварительного заказа на китайском рынке 23 октября по цене в 245 долларов.

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