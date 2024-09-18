Представлен 240-Гц монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD34

AGON by AOC и Porsche Design пополнили ассортимент мониторов моделью Porsche Design AOC AGON PRO PD34, которая основана на изогнутой 34-дюймовой матрице QD-OLED с разрешением 3440:1440 точек (формат WQHD), кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, соотношением сторон 21:9, радиусом кривизны 1800R, технологией VESA DisplayHDR True Black 400, временем отклика 0,03 мс, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, 100% покрытием цветового пространства sRGB и 99% AdobeRGB и DCI-P3, сертификацией AMD FreeSync Premium Pro, совместимостью с NVIDIA G-SYNC, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, одним портом USB 3.2 и одним USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой обратной зарядки мощностью 65 Вт, алюминиевой литой подставкой, решёткой радиатора и подставкой с возможностью регулировки высоты (до 130 мм), угла наклона и поворота. Монитор уже появился в продаже на европейском рынке по цене в 1190 евро.