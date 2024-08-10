Представлен 240-Гц монитор Titan Army P32A2S2

Компания Titan Army объявила о выпуске игрового монитора Titan Army P32A2S2, который основан на 32-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется временем отклика 1 мс (GTG), кадровой частотой 240 Гц, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 97% покрытием цветовой палитры NTSC, 97% DCI-P3 и 100% sRGB, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм аудиогнездом, подставкой возможностью регулировки высоты, наклона и поворота, а также креплением VESA (100:100 мм). Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по цене в 320 долларов.

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