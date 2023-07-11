Представлен 240-Гц телевизор Tornado QLED E7K Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент умных телевизоров моделью Tornado QLED E7K Pro, которая оценена в Индии в 605 долларов. Новинка оснащается 55-дюймовой матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 240 Гц, поддержкой Dolby Vision IQ, HDR10, HDR10+, HLG, MEMC и FreeSync Premium, режимом Filmmaker, 3 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя HDMI 2.0, разъемами USB 2.0 и USB 3.0, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi, 2.1-канальными динамиками мощностью 49 Вт с сабвуфером, поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual X, а также комплектной ТВ-приставкой Fire TV Stick 4K.