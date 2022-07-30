Представлен 27-дюймовый QHD-монитор AOC Q27V5C

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27V5C, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей. Также отметим яркость 300 кд/м2, контрастность 1000:1, динамическую контрастность 20 000 000:1, углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, кадровую частоту 75 Гц, время отклика MPRT 1 мс (4 мс GtG), 126% охват цветовой палитры sRGB, 98% DCI-P3 и 105% Adobe RGB, поддержку технологии FreeSync для более плавного геймплея, технологии Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, 3-Вт стереофонические динамики, интерфейс USB Type-C с функцией подачи до 65 Вт, концентратор на четыре порта USB 3.2, разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, узкие рамки, а также регулируемую подставку с возможностью перевода дисплея в портретный режим. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.