Представлен 27-дюймовый монитор ASUS Eye Care VA27DQSB

Компания ASUS пополнила ассортимент семейства мониторов Eye Care моделью VA27DQSB, которая построена на 27-дюймовой IPS-панели. Новинка характеризуется разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 100 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика 5 мс, частотой обновления 75 Гц, технологией Adaptive-Sync для более плавной игры, фирменным набором средств GamePlus, технологией Eye Care для заботы о глазах пользователя, регулируемой подставкой с возможностью поменять ориентацию с альбомной на портретную, 2-Вт стереофоническими динамиками, 3,5-мм разъемом, а также интерфейсами HDMI 1.4, D-Sub и DisplayPort 1.2. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.