Представлен 27-дюймовый монитор Huawei MateView GT

Компания Huawei пополнила ассортимент игровых мониторов 27-дюймовой моделью MateView GT, которая присоединилась к уже ранее выпущенному 32-дюймовому варианту. Новинка характеризуется ЖК-матрицей разрешением 2560:1440 пикселей, радиусом кривизны 1,5 м, частотой обновления изображения 165 Гц, поддержкой HDR10, 90-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи (значением DeltaE не более двух единиц), интерфейсами HDMI и DisplayPort, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Старт продаж монитора запланирован на 25 сентября по цене в 325 долларов за базовую версию и 420 долларов за вариант с саундбаром.

Комментарии и отзывы Huawei MateView GT
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