Представлен 275-Гц монитор ViewSonic VX27G58-2K-2

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX27G58-2K-2, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 260 Гц или 275 Гц в режиме разгона, временем отклика 1 мс (GtG), типичной яркостью 500 нит, статической контрастностью 1300:1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом гаммы DCI-P3, технологией снижения синего света и устранения мерцания, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и разъемом USB-A. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 185 долларов.