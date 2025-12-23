Представлен 275-Гц монитор ViewSonic VX27G58-2K-2

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX27G58-2K-2, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 260 Гц или 275 Гц в режиме разгона, временем отклика 1 мс (GtG), типичной яркостью 500 нит, статической контрастностью 1300:1, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% охватом гаммы DCI-P3, технологией снижения синего света и устранения мерцания, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников и разъемом USB-A. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 185 долларов.

Представлен 500-Гц монитор Innocn GA27M1Q…
Компания Innocn пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GA27M1Q, которая основана на 27-дюймовой …
Представлен 360-Гц монитор AOC GAMING Q27G4SDR…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделями GAMING Q27G4ZDR и Q27G4SDR, которые отличаю…
AOC представила монитор с двумя режимами отображения…
Компания AOC представила два новых игровых монитора высокого класса в линейке AOC Gaming, сделав ставку и…
Представлен 240-Гц монитор MSI MAG 272QP QD-OLED X24…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 272QP QD-OLED X24, которая основана на 2…
Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ…
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матр…
Представлен игровой 4K-монитор GIGABYTE MO32U2…
Компания GIGABYTE объявила о выпуске игрового монитора MO32U2, который основан на 31,5-дюймовой QD-OLED-м…
Представлен 320-Гц монитор MSI MAG 274QPF X32…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 274QPF X32, которая основана на 27-дюймо…
Представлен 420-Гц монитор HKC UG25EF …
Компания HKC пополнила ассортимент недорогих игровых мониторов моделью UG25EF, которая получила 24,5-дюйм…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
GIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цветеGIGABYTE M27QA ICE обзор и тесты игрового монитора среднего ценового сегмента в белом цвете
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32UОбзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor