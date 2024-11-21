Представлен 280-Гц монитор BenQ Zowie XL2546X+

Компания BenQ пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Zowie XL2546X+Ю которая оценена на дебютном американском рынке в 500 долларов. Новинка характеризуется 24,1-дюймовой матрицей Fast TN с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 280 Гц, пиковой яркостью 320 нит, контрастностью 1000:1, поддержкой технологии DyAc 2 для увеличения четкости картинки во время игровых сессий, одним портом DisplayPort 1.2, тремя интерфейсами HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, а также подставкой с функцией регулировки высоты.

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