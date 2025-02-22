Представлен 280-Гц монитор Skyworth A5F Pro

Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров серией A5F Pro, в которую вошли модели с диагональю 65, 75, 85 и 100 дюймов. Новинка характеризуется панелью QD-Mini LED с 1056 участками локального затемнения, технологией имитации бумаги, 99-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, кадровой частотой 288 Гц, AI-процессором обработки изображений, интеллектуальной платформой Coocaa AI, интегрированной с нейросетью DeepSeek, акустической системой формата 4,2 мощностью 200 Вт и сертификацией Harman Kardon. Цена телевизора пока не раскрыта, но старт продаж намечен на 7 марта.

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