Представлен 300-Гц монитор AOC 25G41SE/WS

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью 25G41SE/WS, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц с разгоном до 310 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 400, временем отклика 1 мс (GtG), 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 92% DCI-P3, точностью цветопередачи ΔE < 2 в режиме sRGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой технологии подавления мерцания, снижением уровня синего света на аппаратном уровне и функцией MBR Sync для уменьшения размытия движущихся объектов. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.