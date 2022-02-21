Представлен 31,5-дюймовый 4K-монитор Lenovo L32p-30

Компания Lenovo пополнила ассортимент мониторов моделью L32p-30, которая получила 31,5-дюймовую IPS-панель с разрешением 4K. Новинка характеризуется 90% цветового пространства DCI P3, 10-битной глубиной цвета, соотношением сторон 16:9, контрастностью 1000:1, яркостью 350 кд/м2, временем отклика 6 мс или 4 мс в игровом режиме, кадровой частотой 60 Гц, поддержкой технологии AMD Freesync для более плавного геймплея, интерфейсами Display Port 1.2, HDMI 2.0, USB Type-C Gen 1 с подачей 75-Вт энергии, 3,5-мм аудиогнездом и четырьмя разъемами USB 3.2 Gen 1, 3-Вт динамиками и массой 6,8 кг. В Китае монитор оценен в 316 долларов. Международный релиз запланирован на июль этого года.

Комментарии и отзывы Lenovo L32p-30
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