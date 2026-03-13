Представлен 320-Гц монитор AOC Q27G4SLM/WS

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4SLM/WS, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка характеризуется технологией подсветки Mini LED, кадровой частотой 320 Гц, технологией Quantum Dot для улучшения картинки, 1152 участками локального затемнения, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, пиковой яркостью 1200 нит в режиме HDR, временем отклика 1 мс (GtG), 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 98% Adobe RGB и 100% sRGB, точностью цветопередачи ΔE < 2, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, поворотом в вертикальную ориентацию, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

В России представлен монитор Acer Nitro KG273UW2…
На российском рынке появился новый геймерский монитор Acer Nitro KG273UW2. Он предлагает высокую скорость…
240-Гц монитор Dell SE2426HG оценили в 105 долларов …
Компания Dell пополнила ассортимент недорогих геймерских мониторов моделями SE2426HG и SE2726HG с диагона…
Представлен 360-Гц монитор ASUS ROG Swift PG34WCDN …
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделями ROG Swift PG27UCWM и PG34WCDN, которые осн…
Xiaomi представила монитор G Pro 27Qi…
Xiaomi официально выпустила игровой монитор G Pro 27Qi образца 2026 года для глобального рынка. G Pro 27Q…
Представлен 144-Гц монитор Xiaomi Monitor A27i 2026…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мониторов моделью Monitor A27i 2026, которая основана на 27-дюймово…
288-Гц монитор ViewSonic VX2730D-4K оценили в 340 долларов…
Компания ViewSonic представила игровые мониторы VX2730D-4K и VX2738-2K-OLED, которые появятся в продаже в…
Представлен 144-Гц монитор Lenovo ThinkVision S25-4e…
Компания Lenovo пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью ThinkVision S25-4e, которая основана на…
Представлен 300-Гц монитор Alienware AW2526HL …
Компания Alienware (принадлежит Dell) пополнил ассортимент игровых мониторов моделью AW2526HL, которая по…
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27FC обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
Обзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколенияОбзор и тесты GIGABYTE MO27U2 на базе QD-LED матрицы 4-поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor