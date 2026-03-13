Представлен 320-Гц монитор AOC Q27G4SLM/WS

Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Q27G4SLM/WS, которая основана на 27-дюймовой IPS-матрице с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка характеризуется технологией подсветки Mini LED, кадровой частотой 320 Гц, технологией Quantum Dot для улучшения картинки, 1152 участками локального затемнения, сертификацией VESA DisplayHDR 1000, пиковой яркостью 1200 нит в режиме HDR, временем отклика 1 мс (GtG), 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, 98% Adobe RGB и 100% sRGB, точностью цветопередачи ΔE < 2, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, поворотом в вертикальную ориентацию, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.