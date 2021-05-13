Представлен 34-дюймовый монитор LG 34WP550-B

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 34WP550-B, которая получила 34-дюймовую IPS-панель с разрешением 2560:1080 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 5 мс (GTG), яркостью 250 кд/м2, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, 95% охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, технологией AMD FreeSync для более плавного геймплея, функцией Black Stabilizer для лучшего отображения темных участков изображения, технологиями Flicker Safe и Blue Light Reduction для заботы о глазах пользователя, двумя разъемами HDMI и 3,5-мм разъемом для наушников. Также корейский производитель в скором времени выпустит 29-дюймовую модель 29WP500-B с такими же характеристиками, но с 99% охватом цветовой гаммы sRGB.