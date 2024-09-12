Представлен 380-Гц монитор ASUS ROG Strix XG259QNG-W

Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix XG259QNG-W, которая может похвастаться белой расцветкой корпуса. Новинка характеризуется 24,5-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), кадровой частотой 380 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, пиковой яркостью в режиме HDR 400 нит, статической контрастностью 1100:1, 110% покрытием цветовой палитры sRGB, поддержкой синхронизации Adaptive Sync, подставкой с регулировкой с регулировкой угла наклона, поворота, вращения и высоты, а также выемкой для смартфона, настенным креплением VESA, интерфейсом HDMI 2.0, портом DisplayPort 1.4 и концентратором USB 3.2 Gen 1. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.