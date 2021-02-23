Представлен 39,7-дюймовый монитор Lenovo ThinkVision P40w-20

Компания Lenovo пополнила ассортимент профессиональных мониторов моделью ThinkVision P40w-20, которая получила 39,7-дюймовую изогнутую 10-битную IPS-панель с разрешением 5120:2160 пикселей. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, поддержкой HDR, двумя разъёмами Thunderbolt 4 с поддержкой быстрой зарядки до 100 Вт, радиусом кривизны 2500R, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, кадровой частотой 75 Гц, временем отклика 6 мс и 4 мс при разгоне, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3, 99% sRGB и заводской калибровкой Delta E <2, KVM-переключателем для двух источников изображения, четырьмя интерфейсами USB 3.2 Type-A, одним USB 3.2 Gen1 Type-C, одним HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, одним 3,5-мм разъёмом и одним разъёмом LAN. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

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