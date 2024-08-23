Представлен 480-Гц монитор ASUS ROG Swift OLED PG27AQDP

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Swift OLED PG27AQDP, которая основана на 26,5-дюймовой матрице WOLED с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 480 Гц, антибликовым покрытием, временем отклика 0,03 мс, поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC с переменной частотой обновления (VRR), поддержкой технологий OLED Care+ и ELMB, защитой от мерцания, а также различными улучшениями игрового процесса на основе искусственного интеллекта. Монитор появится в продаже 11 сентября по цене в 1100 евро.

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