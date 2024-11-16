Представлен 480-Гц монитор LG UltraGear OLED 27GX790A

Компания LG представила геймерский монитор UltraGear OLED 27GX790A, который основан на 27-дюймовой OLED-панели с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 480 Гц, временем отклика 0,03 мс, 98,5-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 275 нит, поддержкой технологий FreeSync Premium Pro и G-Sync, сертификацией DisplayHDR TRUE BLACK 400, антибликовым покрытием, регулируемой подставкой, RGB-подсветкой, интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также портом USB. Цена монитора на американском рынке составляет 1000 долларов.

Представлен 180-Гц монитор Philips Evnia 32M2C5501…
Компания Philips пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделями Evnia 32M2C5501 и Evnia 27M2C5501 на …
Представлен 27-дюймовый 4K-монитор Philips 27B2U6903 …
Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью 27B2U6903, которая основана на 27-дюймовой матри…
Представлен 4K-монитор AOC U32U3D…
Компания AOC пополнила ассортимент крупных мониторов моделью U32U3D, которая основана на 31,5-дюймовой Na…
Представлен 180-Гц монитор Hisense 27G5K Pro …
Компания Hisense пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью 27G5K Pro, которая обойдется на дебют…
180-Гц монитор Skyworth F27G30Q SE оценен в $100 …
Компания Skyworth представила бюджетный игровой монитор F27G30Q SE, который основан на 27-дюймовой матриц…
480-Гц монитор HKC OG27QH оценен в 840 долларов …
Компания HKC пополнила ассортимент мониторов моделью OG27QH, которая основана на 27-дюймовой матрице WOLE…
Представлен компактный лазерный проектор Loewe We.Beam…
Компания Loewe пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью Loewe We.Beam, которая может похвастатьс…
Представлен 500-Гц монитор Skyworth F25G69F Pro …
Компания Skyworth пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Skyworth F25G69F Pro, которая основа…
Игровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7HИгровой монитор с частотой обновления до 170 Гц. Обзор Hisense 27G7H
Игровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511FИгровой IPS-монитор 180 Гц. Обзор и тесты Digma Overdrive 24P511F
Игровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501QИгровой IPS-монитор с адаптивными 100 Гц. Обзор Digma Progress 27P501Q
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor