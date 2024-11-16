Представлен 480-Гц монитор LG UltraGear OLED 27GX790A

Компания LG представила геймерский монитор UltraGear OLED 27GX790A, который основан на 27-дюймовой OLED-панели с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 480 Гц, временем отклика 0,03 мс, 98,5-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, пиковой яркостью 275 нит, поддержкой технологий FreeSync Premium Pro и G-Sync, сертификацией DisplayHDR TRUE BLACK 400, антибликовым покрытием, регулируемой подставкой, RGB-подсветкой, интерфейсами DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также портом USB. Цена монитора на американском рынке составляет 1000 долларов.