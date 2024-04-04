Представлен 49-дюймовый монитор Acer Predator X49 X

Компания Acer пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью Predator X49 X, которая основана на 49-дюймовой OLED-панели производства Samsung с разрешением 5120:1440 пикселей. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 1000 нит в режиме HDR и 25- нит в режиме SDR, соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1800R, поддержкой технологии VESA DisplayHDR True Black 400, временем задержки 0,03 мс, интерфейсами HDMI 2.1 и DisplayPort, USB-портами, разъемом USB-C с поддержкой DisplayPort и обратной зарядкой на 90 Вт, двумя 5-Вт динамиками и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена и дата начала продаж Acer Predator X49 X будут объявлены позже.