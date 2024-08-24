Представлен 4K-монитор AOC U32V5N

Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью AOC U32V5N, которая основана на 31,5-дюймовой матрице VA с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, временем отклика 4 мс, максимальной яркостью 300 кд/м², контрастностью 3500:1, глубиной цвета 10 бит (8 бит плюс FRC), 123% покрытием цветового пространства sRGB, 103% DCI-P3 и 113% NTSC, двумя интерфейсами HDMI и двумя портами DisplayPort 1.4, подставкой с возможностью отрегулировать угол наклона и настенным креплением VESA (100:100 мм). Монитор оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 225 долларов.