Представлен 4K-монитор HP U32

Компания HP пополнила ассортимент мониторов моделью HP U32, которая получила 31,5-дюймовую плоскую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка характеризуется портом USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и Power Delivery мощностью до 65 Вт, максимальной яркостью 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, интерфейсами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, тремя разъемами USB-A 3.2 Gen 1, 3,5 мм аудиогнездом для наушников, внешним блоком питания, комплектными кабелями USB-C, HDMI и DP. Монитор появится в продаже в октябре по цене в 500 долларов. Ранее HP выпустила изогнутый 34-дюймовый WQHD-монитор M34d, который уже доступен для покупки по цене в 530 долларов.