Представлен 4K-монитор Hisense 27G7K Pro

Компания Hisense пополнила ассортимент мониторов моделью Hisense 27G7K Pro, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 4K. Новинка также характеризуется подсветкой Mini LED с 1152 участками подсветки, технологией ULED, кадровой частотой 160 Гц, динамической контрастностью 1000000:1, временем отклика 1 мс, 98% покрытием цветовой гаммы DCI-P3 и 99% sRGB, сертификацией HDR 1000, поддержкой технологии FreeSync Premium, сертификацией защиты глаз TÜV Rheinland, RGB-подсветкой на задней панели, регулируемой подставкой, портами HDMI, DP 1.4, USB и Type-C с функцией обратной зарядки мощностью 90 Вт. Цена монитора на местном для производителя китайском рынке составляет 510 долларов.