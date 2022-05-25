Представлен 4K-монитор LG UltraGear 32GQ950

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделями UltraGear 32GQ950 и UltraGear 32GQ850, которые получили 32-дюймовые панели IPS Nano с разрешением 3840:2160 точек и 2560:1440 точек соответственно.

Первая модель характеризуется кадровой частотой до 160 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), сертификацией VESA DisplayHDR 1000, 98% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro для более плавного геймплея, поляризатором ATW для улучшения цветопередачи, тремя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort и тремя USB 3.0, а также регулируемой подставкой. UltraGear 32GQ850 отличается частотой обновления до 260 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR 600 и поддержкой стандарта VESA AdaptiveSync. Мониторы появятся в продаже в июне или июле этого года, однако цены пока не раскрываются.