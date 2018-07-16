Представлен 4К-монитор ViewSonic VX3211-4K-mhd

Компания ViewSonic представила монитор VX3211-4K-mhd, который может похвастаться 31,5-дюймовой VA-матрицей. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (4К/Ultra HD), временем отклика 3 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, максимальной яркостью 300 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 3000:1 и 80 000 000:1, 95-процентным охватом цветового пространства NTSC, поддержкой технологии вертикальной синхронизации AMD FreeSync, поддержкой HDR 10, технологий Eye Care, Flicker-Free и Blue Light Filter. Также отметим 2,5-ваттные стереофонические динамиками, два интерфейса HDMI v2.0 и один разъём DisplayPort.