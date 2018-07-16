Представлен 4К-монитор ViewSonic VX3211-4K-mhd

2018-07-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - ViewSonic VX3211-4K-mhd; [37]
Компания ViewSonic представила монитор VX3211-4K-mhd, который может похвастаться 31,5-дюймовой VA-матрицей. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (4К/Ultra HD), временем отклика 3 мс, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, максимальной яркостью 300 кд/м2, типовой и динамической контрастностью 3000:1 и 80 000 000:1, 95-процентным охватом цветового пространства NTSC, поддержкой технологии вертикальной синхронизации AMD FreeSync, поддержкой HDR 10, технологий Eye Care, Flicker-Free и Blue Light Filter. Также отметим 2,5-ваттные стереофонические динамиками, два интерфейса HDMI v2.0 и один разъём DisplayPort.


Комментарии:
NEX S флагманский смартфон ...
NEX S флагманский смартфон Смартфон был представлен в первой половине июня, а его ключевыми особенностями девайса стали безрамочный...
Doogee S55 с усиленными специальными ме...
Doogee S55 с усиленными специальными меКроме базовой модели вендор решил выпустить облегченный вариант под названием Doogee S55 Lite. Конфигурац...
Mi A2 Lite смартфон с двойной камерой...
Mi A2 Lite смартфон с двойной камеройОсновой этой модели стал недавно выпущенный гаджет Redmi 6 Pro. Судя по опубликованным параметрам, Mi A2 ...
Muze G7 LTE крепкий смартфон...
Muze G7 LTE крепкий смартфонТыльная камера разрешением 13 МП и оснащена автофокусом. Батарея устройства имеет емкость 4000 мАч.PS-экр...
Смартфон Alcatel 5V получил аккумулятор ...
Смартфон Alcatel 5V получил аккумулятор Компания TCL представила смартфон Alcatel 5V, который получил большой экран и небольшую при таких габарит...
Планшетный компьютер Alldocube X получил...
Планшетный компьютер Alldocube X получилКомпания Alldocube представила планшетный компьютер с простым названием X. Гаджет получил 10,5-дюймовый э...
HMD Global готовит к выпуску смартфон No...
HMD Global готовит к выпуску смартфон No Смартфон Nokia 6.1 Plus показался в бенчмарке. Аппарат Nokia 6.1 Plus получит дисплей с вырезом в верхне...
Китайцы раскрыли дизайн Samsung Galaxy N...
Китайцы раскрыли дизайн Samsung Galaxy NАвторитетный искатель утечек Ice Universe поделился двумя рендерами смартфона Samsung Galaxy Note 9, кото...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингомОбзор Thermaltake Toughpower iRGB PLUS 850W Platinum. Эффектный блок питания с удаленным мониторингом
Обзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Jinga Joy Pro. Недорогой LTE-смартфон с бесконтактными платежами
Обзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкой
Обзор OKLICK 790G IRON FORCE. Лучшая игровая клавиатура за доступную стоимостьОбзор OKLICK 790G IRON FORCE. Лучшая игровая клавиатура за доступную стоимость
Обзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220VОбзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220V
Предварительный обзор Samsung C43J89. Оч...
Предварительный обзор Samsung C43J89. ОчКомпания Samsung показала весьма интересный монитор, которого не ждал никто. Дело в том, что в последнее ...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплее...
Обзор Mayhem Command. Драки в мультиплееМобильные игры давно перестали быть просто развлечением для убийства времени в пробках или поездках на ме...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезомВ последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
Обзор Mimo. Учимся программировать...
Обзор Mimo. Учимся программироватьСовременный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без из...
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
Minima - смартфон с кредитку, который вс...
Minima - смартфон с кредитку, который вс9 июля 2018 года, известный французкий дизайнер Пьеррик Ромёф показал всему миру смартфон размером с кред...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. О...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. ОСовременные системы охлаждения уже достигли если не пика, то очень высокой планки в развитии. Производите...
Обзор Westworld. Скучная копия...
Обзор Westworld. Скучная копияWestworld сразу на момент релиза освистали со всех сторон. Фанаты сразу заметили сходство игровых механик...
Предварительный обзор Vivo Z10. Идеальны...
Предварительный обзор Vivo Z10. ИдеальныВ последнее время на рынке появилось очень много интересных смартфонов, но подавляющая их часть является ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor