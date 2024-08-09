Представлен 500-Вт саундбар Hisense AX5125H

Компания Hisense пополнила ассортимент саундбаров моделью AX5125H, которая выполнена в формате 5.1.2. Новинка характеризуется выходной мощностью 500 Вт, четырьмя фронтальными динамиками, двумя динамиками, направленных вверх, двумя дополнительными 30-Вт динамиками, 6,5-дюймовым сабвуфером мощностью 180 Вт, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS:X и DTS Virtual:X, интерфейсами HDMI (eARC) и AUX, цифровым оптическим аудиогнездом и разъемом USB. Цена саундбара на американском рынке составляет 300 долларов.