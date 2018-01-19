Представлен 5K-мионитор Iiyama XB2779QQS

Компания Iiyama пополнила ассортимент мониторов моделью XB2779QQS, которая может похвастаться 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 5K (5120:2880 пикселей). Новинка характеризуется максимальной яркостью 440 кд/м², контрастность – 1200:1 и временем отклика 4 мс. Также отметим поддержку технологий Flicker Free и Blue Light. Из интерфейсов здесь предусмотрено пара портов DisplayPort и три HDMI. Регулируемая подставка позволяет менять угол наклона и высоту расположения монитора. Цена Iiyama XB2779QQS составляет 800 евро.