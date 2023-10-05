Представлен 65-дюймовый телевизор Infinix W1 QLED

Компания Infinix пополнила ассортимент телевизоров серии Infinix W1 QLED двумя новыми моделями с диагональю экранов 55 и 65 дюймов. Они будут стоить 455 и 575 долларов соответственно. Ранее линейка состояла из моделей 32 и 43 дюйма, который оценены в 135 и 255 долларов соответственно.

Новинки характеризуются QLED-панелями с разрешением 4K, максимальной яркостью 320 нит, отображением 1,07 миллиарда цветов, 94-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой HDR10, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, 4-ядерной платформой Realtek, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5.0, тремя интерфейсами HDMI с поддержкой ARC, двумя разъемами USB, по одному входу RF и AV, 3,5-мм гнездом для наушников, портом Ethernet, предустановленной webOS и комплектным пультом Magic Remote с функцией AI Voice.