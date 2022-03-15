Представлен 8-дюймовый ноутбук Chuwi MiniBook Yoga

Сегодня был представлен 8-дюймовый ноутбук Chuwi MiniBook Yoga с сенсорным экраном и процессором Celeron J4125.

Chuwi MiniBook Yoga имеет 360-градусный шарнир, который позволяет пользователю превратить компьютер в планшет или ноутбук. Процессор Celeron работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Новая модель имеет аккумулятор емкостью 26,6 кВтч и тот же набор портов, что и ее предшественник.

Chuwi MiniBook Yoga оснащен 2-мегапиксельной веб-камерой, а также Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.2. Intel Celeron J4125 — это 4-ядерный чип мощностью 10 Вт, который предлагает прирост производительности по сравнению с предшественником.

Цена Chuwi MiniBook составляет 330 долларов.