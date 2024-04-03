Представлен 85-дюймовый Thunderbird Crane 6 Pro 85

Вслед за 55, 65 и 75-дюймовыми версиями компания TCL представила 85-дюймовый телевизор Thunderbird Crane 6 Pro 85. Он уже доступен для предзаказа на китайском рынке по цене в 1035 долларов. Новинка характеризуется 85-дюймовой матрицей с 800-зонной подсветкой Mini LED, разрешением 3840:2160 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 1500 нит, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий Dolby Vision IQ и IMAX Enhanced, однокристальной системой MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 суммарной мощностью 50 Вт и сабвуфером на 20 Вт, двумя портами HDMI 2.1 FRL с полосой пропускания 48 Гбит/с, поддержкой VRR 4K 144 Гц и MEMC 4K 120 Гц, а также модулями беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.