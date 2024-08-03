Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense 98S57

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Hisense 98S57, которая основана на 98-дюймовой матрице с разрешением 4K. Новинка также характеризуется пиковой яркостью 1000 нит, кадровой частотой 264 Гц, антибликовым покрытием, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, средствами ИИ для автоматической подстройки изображения и звука, четырехъядерной платформой A73, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 с сабвуфером, портами HDMI, USB 3.0 и USB 2.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой Google TV. Цена телевизора составляет 1380 долларов.

Телевизоры Samsung QLED 4K TV 2024 оценили от 790 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров серией QLED 4K TV 2024, в которую вошли модели с диаго…
Представлен телевизор Xiaomi TV A 43 FHD 2025 …
Компания Xiaomi представила на международный рынок умный телевизор Xiaomi TV A 43 FHD 2025, который основ…
Представлен телевизор Skyworth Coocaa K6 100…
Компания Skyworth пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Coocaa K6 100, которая оценена на…
75-дюймовый телевизор Hisense U7NQ оценили в 1900 евро…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Hisense U7NQ, в которую вошли модели с диагонал…
Представлен 100-дюймовый телевизор Skyworth 100A5D Pro …
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров моделью 100A5D Pro, которая основана на 100-дюймовой …
98-дюймовый телевизор TCL QM7 оценили в $5000…
Компания TCL пополнила ассортимент топовых телевизоров линейкой TCL QM7, в которую вошли модели с диагона…
Телевизор Hisense CanvasTV оценили в 1000 долларов …
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров линейкой CanvasTV, в которую вошли модели с диагональю…
Телевизоры TCL C655 PRO оценены от 70 тысяч рублей …
Компания TCL выпустила в российскую продажу телевизоры серии TCL C655 PRO, в которую вошли модели с диаго…
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor