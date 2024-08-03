Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense 98S57

Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Hisense 98S57, которая основана на 98-дюймовой матрице с разрешением 4K. Новинка также характеризуется пиковой яркостью 1000 нит, кадровой частотой 264 Гц, антибликовым покрытием, 95-процентным покрытием цветового пространства DCI-P3, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, средствами ИИ для автоматической подстройки изображения и звука, четырехъядерной платформой A73, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, акустической системой формата 2.1 с сабвуфером, портами HDMI, USB 3.0 и USB 2.0, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6 и предустановленной операционной системой Google TV. Цена телевизора составляет 1380 долларов.