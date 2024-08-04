Представлен 98-дюймовый телевизор Hisense TV 98S57

Компания Hisense пополнила ассортимент крупных телевизоров 98-дюймовой моделью TV 98S57, которая оценена на китайском рынке в 1400 долларов. Новинка оснащается панелью с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), пиковой яркостью 1000 кд/кв.м, частотой обновления 264 Гц, 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, акустической системой формата 2.1 с одним низкочастотным и двумя широкополосными динамиками, однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, модулем беспроводной связи WiFi 6, поддержкой искусственного интеллекта для настройки изображения, массой с учетом подставки 67 кг и потребляемой мощностью 450 Вт.