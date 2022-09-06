Представлен 98-дюймовый телевизор TCL C735 QLED 4K

Компания TCL в рамках выставки IFA 2022 представила огромный телевизор C735 (модель 98C735), который получил 98-дюймовую QLED-панель с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K). Новинка также характеризуется поддержкой технологий IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos и HDR10+, кадровой частотой 120 Гц, контрастностью 6000:1, яркостью 450 кд/м2, 93% охватом цветовой палитры DCI-P3 и задержкой 15 мс в игровом режиме, системой MEMC для компенсации размытия при показе динамичных сцен и лучшей плавности картинки, функцией снижения задержки ALLM, 4-ядерной однокристальной системой, одним 10-Вт и двумя 15-Вт динамиками, разъемом HDMI 2.1 для подключения игровых приставок нового поколения, предустановленной ОС Android с поддержкой Google Chromecast и голосового помощника Google Assistant. Цена телевизора составляет 6500 евро.

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