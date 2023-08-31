Представлен 98-дюймовый телевизор TCL C955

Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделями X955 и C955, которые будут доступны в версиях с диагональю экранов на 85 и 98 дюймов. Новинки характеризуются VA-матрицами с подсветкой QD-Mini LED с разрешением 4K Ultra HD, кадровой частотой 144 Гц VRR, пиковой яркостью HDR 2000 нит, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3 e у TCL C955), а также яркостью HDR 5000 нит и 98% охватом DCI-P3 у TCL X955, поддержкой Dolby Vision IQ и Game Master 2.0, платформой AiPQ 3.0, 160-Вт звуковой системой 4.2.2 от Onkyo с поддержкой Dolby Atmos в модели TCL X955, а также 120-Вт 2.2.2-канальной системой с поддержкой Dolby Atmos в C955, предустановленной ОС Google TV, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, интерфейсами HDMI 2.1 и HDMI 2.0, а также поддержкой CEC, eARC, ARC, VRR и ALLM. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.