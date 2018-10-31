Представлен CPU Intel Core i5-8210Y, который работает в новом Apple MacBook Air

Компания Intel пополнила ассортимент мобильных процессоров моделью Core i5-8210Y, которая используется в представленном вчера новом ноутбуке Apple MacBook Air. Перед нами двухъядерное решение, которое характеризуется поддержкой Hyper-Threading, частотами 1,6-3,6 ГГц, 4 МБ кэш-памяти SmartCache, тепловыделением 7 Вт, двухканальным контроллером памяти с поддержкой памяти до LPDDR3-2133 (до 16 ГБ), а также графикой UHD Graphics 617, работающей на частотах 300-1050 МГц. Заявленная цена процессора составляет 281 доллар.